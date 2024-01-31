مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة: أي هجوم على الجمهورية الإسلامية أو مصالحها أو مواطنيها خارج حدودها سيقابل برد حازم

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء أن مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني حذر من أن طهران سترد ردًا حاسمًا على أي هجوم يستهدف أراضيها أو مصالحها أو رعاياها في الخارج.



ويأتي تعليق المبعوث غداة إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن أنه قرر كيفية الرد على هجوم بطائرة مسيرة شنته مجموعات عراقية متحالفة مع إيران وأدى إلى مقتل جنود أمريكيين في الأردن، من دون الخوض في التفاصيل.