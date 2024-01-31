السلطان إبراهيم يؤدي اليمين ملكًا لماليزيا لمدة 5 سنوات

نصبت ماليزيا السلطان إبراهيم من ولاية جوهور الجنوبية ملكًا جديدًا للبلاد بعد أدائه أداء اليمين اليوم الأربعاء.



ويخلف السلطان إبراهيم (65 عامًا) السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه الذي يعود لقيادة ولاية باهانج مسقط رأسه بعد أن أكمل فترة حكمه التي استمرت خمس سنوات.



وتمارس ماليزيا شكلًا فريدًا من أشكال الملكية، حيث يتناوب سلاطين البلاد التسعة على تولي منصب الملك كل خمس سنوات.