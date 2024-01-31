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أوكرانيا تعلن أنها شنّت هجوما سيبرانيا على الخادم الالكتروني لوزارة الدفاع الروسية
أخبار دولية
2024-01-31 | 00:46
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أوكرانيا تعلن أنها شنّت هجوما سيبرانيا على الخادم الالكتروني لوزارة الدفاع الروسية
أعلنت أوكرانيا أنها شنّت هجوما سيبرانيا أخرج الخادم الالكتروني لوزارة الدفاع الروسية عن العمل وعطّل مؤقتا التبادل الداخلي للمعلومات.
وجاء في بيان للاستخبارات العسكرية الأوكرانية أن العملية "عطّلت خادم الاتصالات الخاص بوزارة الدفاع الروسية"، معلنة مسؤوليتها عنها.
وتعذّر على وكالة فرانس برس التحقّق من صحّة هذه المعلومات، علما بأن موسكو لم تصدر إلى الآن أي رد فعل.
وقالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إن "الهجوم السيبراني قطع تبادل المعلومات بين وحدات وزارة الدفاع الروسية التي كانت تستخدم الخادم المشار إليه والموجود في موسكو".
وأشارت إلى أن العملية "مستمرة".
توازيا، أفادت السلطات الروسية بأن عطلا طال مواقع إلكترونية عدة في البلاد سببه "مشكلة فنية".
وأكدت وزارة التنمية الرقمية في بيان أن العطل "المتعلّق بالبنية التحتية لنظام أسماء النطاقات (DNSSEC)" قد تم إصلاحه مساء.
لكن الوزارة لفتت إلى "اضطرابات" للخدمة قد تستمر "لبعض الوقت".
وتم الإبلاغ عن أعطال في منطقة موسكو وأيضا في سان بطرسبرغ ونوفوسيبيرسك وجمهورية تتارستان، وفقا لوكالة ريا نوفوستي الحكومية.
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