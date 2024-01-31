كوريا الشمالية تعلن أنها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ كروز استراتيجي

أعلنت كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح صاروخا استراتيجيا من نوع كروز، يعد جزءا من مجموعة أسلحة اختبرتها الدولة النووية مؤخرا ويحذر محللون من أنها قد تجد طريقها للاستخدام في ساحة المعركة في أوكرانيا.



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن صاروخ "هواسال-2" أُطلق باتجاه بحر الغرب الثلاثاء.



وكانت سيول قد أعلنت في بيان أنها "رصدت صواريخ كروز عدة غير محددة أطلِقت نحو البحر الغربي لكوريا الشمالية نحو الساعة 7,00" بالتوقيت المحلي (22,00 ت غ الاثنين).



واضافت وكالة الأنباء المركزية أن المناورة هدفت إلى التحقق من "وضعية الهجوم المضاد السريع" للجيش بالإضافة إلى تحسين "قدرته الضاربة الاستراتيجية".



وأشارت إلى أن الإطلاق "لم يكن له أي تأثير سلبي على أمن" الدول المجاورة.