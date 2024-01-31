البنتاغون: أميركا أسقطت صاروخا أطلقه الحوثيون باتجاه البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي أن الحوثيين المتحالفين مع إيران أطلقوا صاروخا مضادا للسفن من اليمن باتجاه البحر الأحمر أمس الثلاثاء،

مشيرة الى أن مدمرة أميركية في المنطقة أسقطته.



ولفتت الى أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.