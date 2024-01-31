فرنسا وبريطانيا تعتزمان تعزيز تعاونهما لوقف عبور المهاجرين لقناة المانش

أعلن وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي أن بريطانيا وفرنسا تعتزمان تكثيف جهودهما لوقف عبور قوارب المهاجرين لقناة المانش (القناة)، بعد أن أظهرت الأرقام أن أكثر من ألف مهاجر عبروا الممر المائي حتى الآن هذا الشهر.



وأجرى كليفرلي محادثات في باريس مع نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان أشاد خلالها الطرفان بما أفضى إليه تعزيز التعاون بين بلديهما العام الماضي من انخفاض بنسبة 36% في عمليات العبور.



وقال كليفرلي لوكالة فرانس برس "سنتوسع في هذا العمل بشكل أوثق لوقف نموذج العمل الشرير لمهربي البشر"، مضيفا أن الأرقام الخاصة بشهر كانون الثاني "ليست ما يبغي أي منا أن يراه".



وأضاف: "الانخفاض عام 2023 لا يمكن نسبته إلى الطقس، إذ أنه في الحقيقة إشارة إلى علاقة العمل الممتازة والوثيقة التي تربطنا بفرنسا".



وتابع: "أنا حريص جدا على مواصلة علاقة العمل الممتازة مع وزير الداخلية دارمانان والسلطات الفرنسية بشكل عام".

