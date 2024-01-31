الجيش الإسرائيلي: قتلنا 25 مسلحا فلسطينيا في غزة في الساعات الـ24 الماضية

أعلن الجيش الإسرائيلي انه قتل ما لا يقل عن 25 مسلحا فلسطينيا في معارك بقطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، كما فقد ثلاثة جنود في معارك بالأجزاء الشمالية والجنوبية من القطاع.