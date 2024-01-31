الحوثيون يعلنون إطلاق صواريخ باتجاه مدمرة أميركية في البحر الأحمر

أكّد المتمردون اليمنيون أنهم أطلقوا صواريخ بحرية عدة باتجاه مدمرة أميركية في البحر الأحمر، بعد ساعات من إعلان الجيش الأميركي إسقاط صاروخ للحوثيين.



وجاء في بيان نشره المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع أنه "انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، أطلقت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية. عدة صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأمريكية +يو إس إس غريفلي+ في البحر الأحمر".



وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أعلنت فجر الأربعاء أن الحوثيين أطلقوا الثلاثاء عند الساعة 11,30 مساءً بتوقيت صنعاء (8,30 ت غ)، "صاروخ كروز مضادا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر".



وأضافت: "تم إسقاط الصاروخ بواسطة المدمرة يو إس إس غريفلي. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".