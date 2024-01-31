بوريل: آمل في تحديد من سيقود مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر اليوم

عبّر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن أمله في أن يتم في وقت لاحق اليوم تحديد الدولة العضو التي يمكن أن تقود مهمة الاتحاد الأوروبي القادمة لحماية السفن في البحر الأحمر.



وأضاف أنه يمكن إطلاق هذه العملية قبل منتصف شباط.



وقال قبل بدء اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي: "علينا أن نقرر أي دولة ستتولى القيادة وأين سيكون المقر الرئيسي وما هي الأصول البحرية التي ستقدمها الدول الأعضاء"، مضيفا أنه يأمل في تحديد الجهة التي ستتولى القيادة اليوم.



وتابع: "لن تكون جميع الدول الأعضاء مستعدة للمشاركة لكن لن يعرقل أحد الأمر. آمل أن يتم إطلاق المهمة في 17 شباط".



وأضاف: "العملية ستسمى أسبايرز".