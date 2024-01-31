مقتل إثنين على الأقل بهجوم مسيرة أوكرانية في دونيتسك

مقتل إثنين على الأقل بهجوم مسيرة أوكرانية في دونيتسك

قتل مدنيان على الأقل في تبادل قصف جوي خلال الليل بين روسيا وأوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤولون من البلدين الأربعاء.



وتتعرض أوكرانيا لقصف جوي متواصل من القوات الروسية منذ قرابة عامين وهي تناشد حلفاءها الغربيين تعزيز منظوماتها الدفاعية.



وفي الأشهر الأخيرة، كثفت أوكرانيا هجماتها بمسيرات على الأراضي الروسية مستهدفة خصوصًا مناطق حدودية، لكن أيضًا العاصمة موسكو ومدينة سانت بطرسبرغ في شمال البلاد.



وقال رئيس بلدية غورليفكا في دونيتسك، إحدى المناطق الأوكرانية التي ضمتها روسيا، إن مدنيين قتلا وأصيب آخر في هجوم بمسيرة أوكرانية.



وكتب إيفان بريخودكو الموالي لموسكو على تلغرام: "بسبب قصف جوي للقوات الأوكرانية بطائرة مسيرة على الطريق بين غورليفكا ودونيتسك، قتل مدنيان وأصيب آخر".



وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إلى أن دفاعاتها الجوية دمرت مسيرة أوكرانية فوق منطقة بسكوف.