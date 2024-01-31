العثور على جثتي مهاجرين وإنقاذ 57 قبالة جزيرة يونانية



أعلن خفر السواحل اليوناني اليوم الأربعاء إنقاذ 57 مهاجرا وانتشال جثتين، لامرأة ورجل، بالقرب من شاطئ صخري في جزيرة ليسبوس.



وقال متحدث باسم خفر السواحل إن المهاجرين وصلوا إلى الشاطئ مساء يوم الاثنين وسط طقس سيء ورياح شديدة في بحر إيجه، مضيفا أن هناك شخصا آخر يعتقد أنه مفقود.