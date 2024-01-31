ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في غزة جراء الضربات الاسرائيلية الى 26900

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن ما لا يقلّ عن 26900 فلسطيني قتلوا وأصيب 65949 آخرون في الضربات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من تشرين الأول.



وقالت إن 150 فلسطينيا قتلوا وأصيب 313 آخرون في ضربات إسرائيلية خلال آخر 24 ساعة.