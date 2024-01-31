وزير خارجية النرويج يحث مانحي الأونروا على دراسة "التبعات الأوسع" لقطع التمويل

أعلنت وزير الخارجية النرويجي لرويترز أن بلاده تحثّ الدول التي قطعت تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على النظر في عواقب قرارها على سكان غزة.



ولفت الى أن "الأونروا هي "شريان حياة مهم" لنحو 1.5 مليون لاجئ فلسطيني في غزة.



ويذكر أن النرويج من أكبر المانحين للوكالة التابعة للأمم المتحدة.