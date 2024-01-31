مسؤول: أميركا تتوقع مساعدة من العراق في عرقلة تمويل الجماعات المسلحة المدعومة من إيران

أعلن مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية‭ ‬أن بلاده تتوقع أن تساعدها الحكومة العراقية في تحديد وعرقلة تمويل الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في البلاد بعد هجوم بطائرة مسيرة شنه مسلحون عراقيون وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين.



وقالت وزارة الدفاع الأميركية، "إن الغارة على موقع عسكري أميركي بالقرب من الحدود الأردنية السورية يوم الأحد تحمل بصمات جماعة كتائب حزب الله العراقية المسلحة"، لكن لم يتم إجراء تقييم نهائي بعد.