الحرس الثوري الإيراني لمجموعاته المقاتلة في سوريا: أوقفوا النشاطات العسكرية ضد القواعد الأميركية

تتواصل حالة الاستنفار القصوى منذ يوم أمس الأول في كل المواقع الإيرانية في البادية السورية ودير الزور، تحديداَ في مواقع البوكمال ومنطقة المزارع في الميادين ومنطقة ريف تدمر التي تضم قوات من قوات الحشد الشعبي العراقي.



وترافقت حالة الاستنفار، مع ايعاز قيادة الحرس الثوري الإيراني لمجموعاتها المقاتلة في سوريا ودير الزور تحديداً، بإيقاف نشاطاتها العسكرية ضد القواعد الأميركية في سوريا.