طائرات إسرائيلية تنفذ ضربات على أهداف عسكرية في سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أن طائراته الحربية نفذت ضربات على بنية تحتية عسكرية للنظام السوري ليلا ردا على إطلاق صواريخ من سوريا.



وقال الجيش في بيان "تم الليلة الماضية تحديد عدد من عمليات الإطلاق من سوريا في اتجاه جنوب مرتفعات الجولان".



وأضاف "ردا على ذلك قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي بنية تحتية عسكرية تابعة للنظام السوري في منطقة درعا خلال الليل".



ولم يذكر الجيش سقوط ضحايا ولا حجم الأضرار الناجمة عن الغارات.