اجتماع بين وزير الخارجية القطري ومستشار الأمن القومي الاميركي... وهذا ما تم التشديد عليه

شدّد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني ومستشار الأمن القومي الاميركي جيك سوليفان في اجتماع عقده بينهما في واشطن، على ضرورة إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، واستمرار دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى القطاع، بالإضافة إلى آخر المستجدات في المنطقة وسبل خفض التصعيد.