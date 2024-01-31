بيان سعودي كويتي: التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية

شددت المملكة العربية السعودية والكويت في بيان مشترك في ختام زيارة قام بها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح للمملكة على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهامها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة.



وأكد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقًا لمبدأ حل الدولتين.