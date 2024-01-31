المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما تعلن تمديد حال الطوارئ ستة أشهر

مددت المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما الأربعاء حال الطوارئ ستة أشهر، على ما أعلن الجنرالات، مرجئة مرة جديدة الانتخابات التي وعدت بتنظيمها.



وجاء في بيان صادر عن المجموعة العسكرية أن "الرئيس بالوكالة أو مينت سوي أعلن تمديد حال الطوارئ ستة أشهر إضافية، لأن الوضع لم يعد إلى طبيعته، وللسماح بمواصلة القتال ضد الإرهابيين".