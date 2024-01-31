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صندوق النقد: توقعاتنا تفترض استمرار الحرب في غزة "بكثافة عالية" طوال الربع الأول من 2024

أخبار دولية
2024-01-31 | 08:16
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صندوق النقد: توقعاتنا تفترض استمرار الحرب في غزة &quot;بكثافة عالية&quot; طوال الربع الأول من 2024
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صندوق النقد: توقعاتنا تفترض استمرار الحرب في غزة "بكثافة عالية" طوال الربع الأول من 2024

أعلن صندوق النقد الدولي أن توقعاته تفترض استمرار الحرب في غزة "بكثافة عالية" طوال الربع الأول من 2024.

وقال: "تشير التقديرات إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى حوالي سالب ستة بالمئة" في 2023، في انخفاض بتسع نقاط مئوية عن التوقعات الخاصة بالمنطقة الصادرة في تشرين الأول.

أخبار دولية

صندوق النقد

الحرب

غزة

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