العثور على شيء مريب بالقرب من سفارة إسرائيل بستوكهولم

نقل التلفزيون السويدي عن الشرطة قولها اليوم، إنه تم العثور على شيء قد يكون خطيرا بالقرب من السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم.



وكشف متحدث باسم الشرطة للتلفزيون أنه تم العثور على ذلك الغرض خارج منطقة السفارة، وأن فريق التعامل مع المتفجرات في طريقه للنظر في الأمر.