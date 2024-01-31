صندوق النقد الدولي: الهجمات في البحر الأحمر تسببت بانخفاض حركة الشحن بنسبة 30%

أعلن صندوق النقد الدولي أن الهجمات في البحر الأحمر تسببت بانخفاض حركة الشحن بنسبة 30% هذا العام، على خلفية تواصل هجمات المتمردين اليمنيين على سفن تجارية.



وقال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد أزعور: "تتمثل الحركة الكبيرة في البحر الأحمر في شحن الحاويات التي انخفضت بنسبة 30% تقريبًا" مضيفًا أن "تراجع حركة التجارة تسارَعَ في بداية هذا العام".