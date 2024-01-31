بوتين: الطائرة العسكرية الروسية أسقطت الأسبوع الماضي "بنظام باتريوت أميركي"

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الطائرة العسكرية الروسية من طراز "إيل-76" التي تحطمت الأسبوع الماضي في روسيا وعلى متنها سجناء أوكرانيون، بحسب موسكو، تم إسقاطها "بالتأكيد" باستخدام "نظام باتريوت أميركي".



وقال بوتين خلال مناسبة في موسكو إن "الطائرة أسقطت، وهذا ما تم التأكد منه، بواسطة نظام باتريوت أميركي" تم إطلاقه من "الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية".