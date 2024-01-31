أوكرانيا تشنّ هجومًا جديدًا على مصفاة نفط روسية

نفّذت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية هجومًا بطائرة مسيّرة على مصفاة نفط روسية في سان بطرسبرغ وهي ثاني أكبر مدينة روسية، على ما أفاد مصدر في الاستخبارات وكالة فرانس برس الأربعاء.



وقال هذا المصدر بعد الهجوم الذي وقع ليل الثلاثاء الأربعاء "كانت عملية نفذتها الاستخبارات العسكرية الأوكرانية. إنه موقع يُستخدم لأغراض عسكرية".

