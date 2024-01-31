إيران تدعو الولايات المتحدة إلى الكف عن "لغة التهديد"

دعت إيران الولايات المتحدة الأربعاء إلى "الكف عن استخدام لغة التهديد"، في الوقت الذي تعهّدت واشنطن بتنفيذ عمليات انتقامية بعد مقتل ثلاثة جنود أميركيين في هجوم نُسب إلى الجماعات الموالية لإيران.



ونقلت وكالة "ارنا" للأنباء عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قوله خلال اجتماع للحكومة إنّ "على الولايات المتحدة أن تتوقف عن استخدام لغة التهديد"، مضيفاً أن عليها "التركيز على حلّ سياسي".



وتعهّد بأنّ الرد من قبل إيران سيكون "حاسماً وفورياً" في حال وقوع هجوم من جانب الولايات المتحدة.



وتعهّد الرئيس الأميركي جو بايدن بردّ الثلاثاء، من المحتمل أن يتخذ أشكالاً "عدّة"، وذلك في الوقت الذي قال فيه إنه يحمّل إيران "المسؤولية" عن تزويد الأسلحة للأشخاص الذين شنّوا الهجوم الذي استهدف قاعدة لوجستية أميركية في الأردن الأحد.



ونفت الجمهورية الإسلامية أي ضلوع لها في الهجوم، مؤكدة أنّ الجماعات المسلّحة المعادية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط "لم تتلقَّ أي أوامر من طهران".



من جهته، حذّر قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي الأربعاء من أنّ إيران مستعدة لـ"الرد" على أي هجوم.



ونقلت عنه وكالة "تسنيم" للأنباء قوله "نحن لا نريد الحرب ولكننا لا نخاف منها".