بوتين سيزور تركيا للاجتماع مع أردوغان يوم 12شباط

اعلن مسؤول تركي اليوم الأربعاء ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور تركيا للاجتماع مع الرئيس رجب طيب أردوغان يوم 12 شباط.



وقال المسؤول أن أردوغان سيسافر إلى مصر يوم 14 شباط بعدما رقت الدولتان العلاقات الدبلوماسية وتبادلتا السفراء العام الماضي بعد عشر سنوات من توتر العلاقات.