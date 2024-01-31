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وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: السعودية والإمارات وإثيوبيا وإيران ومصر تؤكد الانضمام لبريكس
أخبار دولية
2024-01-31 | 10:03
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وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: السعودية والإمارات وإثيوبيا وإيران ومصر تؤكد الانضمام لبريكس
أعلنت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور اليوم، أن خمسا من أصل ست دول مدعوة للانضمام إلى مجموعة بريكس بدءا من الأول من كانون الثاني أكدت انضمامها إلى المجموعة.
وكشفت أن الدول التي أكدت انضمامها هي السعودية والإمارات وإثيوبيا وإيران ومصر.
أخبار دولية
جنوب أفريقيا
بريكس
السعودية
الإمارات
إثيوبيا
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