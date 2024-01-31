غوتيريش: الأونروا هي "العمود الفقري" للجهود الإنسانية في غزة

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأنها "العمود الفقري لجميع الجهود الإنسانية في غزة".



وناشد جميع الدول "ضمان استمرارية عمل الأونروا المنقذ للحياة".

وقال غوتيريش للجنة تابعة للأمم المتحدة تعنى بحقوق الفلسطينيين "التقيت بالأمس مع مانحين للإصغاء إلى مخاوفهم وتحديد الخطوات التي نقوم بها للتعامل معها.. الأونروا هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة بأكملها".



وأكدت وكالات أممية في بيان مشترك الثلاثاء بأن تعليق تمويل الأونروا "أمر خطير وقد يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة".



وتصاعدت حدة النزاع في وقت سابق الثلاثاء بعدما اتهمت إسرائيل الأونروا بالسماح لحماس باستخدام بنى تحتية تابعة لها في غزة لأنشطة عسكرية.





