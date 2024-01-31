الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات في السودان

أظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت اليوم عقوبات على ثلاثة كيانات في السودان.



وأظهر الموقع أن العقوبات فرضت بموجب أمر تنفيذي أميركي يسمح بفرض عقوبات على الأفراد الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون التحول الديمقراطي في البلاد.