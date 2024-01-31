وزارة الخزانة الأميركية: عقوبات على كيانات وأفراد في لبنان وتركيا لدعم الشبكة المالية لفيلق القدس الإيراني وحزب الله

أعنلت وزارة الخزانة الأميركية ان واشنطن فرضت اليوم الأربعاء عقوبات على ثلاثة كيانات وفرد واحد في لبنان وتركيا "لتقديم الدعم المالي المهم" إلى شبكة مالية يعتمد عليها لفيلق القدس الإيراني وحزب الله اللبناني.



وقالت الوزارة في بيان أن هذه الكيانات "ربحت إيرادات قدرها مئات الملايين من الدولارات من بيع السلع الأولية الإيرانية، بما في ذلك إلى الحكومة السورية".



