منظمة الصحة العالمية: سكان غزة "يموتون من الجوع"

شدّد مدير عمليات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين على أن سكان قطاع غزة "يموتون من الجوع" بسبب القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية.



وقال راين في مؤتمر صحافي: "هناك سكان يموتون من الجوع ويتم دفعهم إلى حافة الهاوية وهم ليسوا أطرافًا في هذا النزاع (...) ويجب حمايتهم كما يجب حماية مرافقهم الصحية".