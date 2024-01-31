لقاء الأربعاء بين مستشار الأمن القومي الأميركي ووزير مقرب من نتانياهو

يعقد مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان لقاء مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر الأربعاء كما أفاد مصدر مقرب من الملف، مؤكدا جزئيا معلومات صحافية في هذا الصدد.



وذكر موقع "أكسيوس" أن المستشار الأميركي والوزير الاسرائيلي المعروف بأنه مقرب جدا من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، سيناقشان في واشنطن الحرب في غزة.