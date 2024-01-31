بلينكن سيزور الشرق الأوسط في "الأيام المقبلة"

أعلن مسؤول أميركي اليوم، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيزور الشرق الأوسط خلال "الأيام المقبلة"، وذلك في خامس زيارة له للمنطقة منذ السابع من تشرين الأول.