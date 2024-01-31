محكمة العدل الدولية: روسيا انتهكت بنودا في اتفاقية لمنع تمويل الإرهاب

خلصت محكمة العدل الدولية إلى أن روسيا انتهكت بعض بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمنع تمويل الإرهاب بعدم تحقيقها في الدعم المالي المقدم إلى الجماعات الانفصالية في شرق أوكرانيا في 2014. لكنها رفضت طلب أوكرانيا بصرف تعويض.



وامتنعت المحكمة عن البت على وجه التحديد في زعم مسؤولية موسكو عن إسقاط طائرة ركاب ماليزية فوق شرق أوكرانيا في 17 تموز 2014، وهو طلب كانت كييف قد تقدمت به إلى المحكمة.