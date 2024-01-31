نتنياهو: "جهد حقيقي" يبذل لإعادة الرهائن من غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "جهدا حقيقيا" يبذل لإعادة الرهائن المحتجزين في غزة لكن من السابق لأوانه الحديث عن كيفية تنفيذ مثل هذه الخطوة.



وقال نتنياهو خلال اجتماع مع عائلات الرهائن، بحسب بيان أصدره مكتبه: "هذا جهد حقيقي".



وأضاف: "من السابق لأوانه القول كيف سيحدث ذلك، لكن الجهود تبذل في هذه الأيام، في هذه اللحظات، في هذه الساعات تحديدا".