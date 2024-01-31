الشرطة السويدية تعلن العثور على جسم خطير في السفارة الإسرائيلية

أعلنت الشرطة السويدية أنّها دمّرت جسمًا خطيرًا، عثر عليه موظفون، في السفارة الإسرائيلية، في ستوكهولم، من دون أن تحدد طبيعته.



وقال المسؤول، في شرطة ستوكهولم دانيال فيكدال، لوكالة فرانس برس: "أبلغتنا السفارة بأنها عثرت على جسم تعتقد أنه خطير."



وأشارت إلى استدعاء شرطة تفكيك القنابل إلى الموقع وقد قامت بتدمير الجسم.



وفتحت الشرطة تحقيقًا أوليًا في محاولة تدمير خطيرة لمكان عام.



وكتب السفير الإسرائيلي لدى السويد زيف نيفو كولمان على منصة "إكس": "تعرضنا لمحاولة هجوم على سفارة إسرائيل، في ستوكهولم وموظفيها".



وأضاف: "لن يخيفنا الإرهاب."