الولايات المتحدة تتهم مواطنين صينيين بتهريب إلكترونيات أميركية الصنع إلى إيران

أفادت وزارة العدل الأميركية بأن السلطات الأميركية وجهت اتهامات إلى أربعة مواطنين صينيين في جرائم تتعلق بتهريب مكونات إلكترونية أميركية المنشأ إلى إيران.



وقال ماثيو أولسن مساعد وزير العدل بقسم الأمن القومي في بيان: "على مدى أكثر من عشر سنوات، من المزعوم أن المتهمين أعدوا مخططا لتهريب أجزاء مصنعة في الولايات المتحدة إلى (الحرس الثوري الإيراني) والوكالة الإيرانية المتهمة بتطوير صواريخ باليستية وطائرات مسيرة".