عقوبات أميركية على كيانات وأفراد في لبنان وتركيا لدعم الشبكة المالية لفيلق القدس الإيراني وحزب الله

فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عقوبات على ثلاثة كيانات وفرد واحد في لبنان وتركيا "لتقديم الدعم المالي المهم" إلى شبكة مالية يعتمد عليها فيلق القدس الإيراني وحزب الله اللبناني.



وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن هذه الكيانات "ربحت إيرادات قدرها مئات الملايين من الدولارات من بيع سلع أولية إيرانية، بما في ذلك إلى الحكومة السورية".



وأضاف البيان أن "هذه المبيعات من السلع الأولية توفر مصدرا رئيسيا لتمويل الأنشطة الإرهابية المستمرة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله ودعم المنظمات الإرهابية الأخرى في أنحاء المنطقة".



وقالت وزارة الخزانة إنها فرضت عقوبات على شركة ميرا ومقرها تركيا وهي تشتري وتنقل وتبيع سلعا إيرانية في السوق العالمية وعلى رئيسها التنفيذي ومالكها إبراهيم طلال العوير، المعروف أيضا باسم إبراهيم أغا أوغلو.



كما استهدفت العقوبات كيانين مقرهما لبنان، وهما شركة يارا أوفشور التابعة لحزب الله والتي سهلت مبيعات كبيرة من السلع الإيرانية الأولية إلى سوريا، وشركة هايدرو لتأجير معدات الحفر التي تشارك في تمويل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بتسهيل شحن سلع إيرانية أولية بقيمة مئات الملايين من الدولارات إلى سوريا.



وتجمد العقوبات كل ممتلكات المستهدفين في الولايات المتحدة أو التي تقع تحت سيطرة أشخاص أميركيين.



وتمنع اللوائح الأمريكية عموما الأشخاص الأميركيين من التعامل مع ممتلكات أشخاص معينين أو محظورين. كما تعرض المؤسسات المالية غير الأميركية وغيرها من الجهات التي تشارك في تعاملات معينة مع أشخاص خاضعين للعقوبات نفسها لاحتمال الخضوع لعقوبات أو إجراءات إنفاذ القانون.

