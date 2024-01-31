الأمم المتحدة: قطاع غزة غير صالح للعيش

دمّرت الحرب الإسرائيلية على حماس قرابة نصف المباني في قطاع غزة وحوّلت الجيب الفلسطينيّ إلى مكان "غير صالح للعيش"، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.وأفاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في تقرير بأنّ مستوى الدمار الناجم عن آخر عملية عسكرية إسرائيلية جعل القطاع غير صالح للعيش.