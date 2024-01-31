منظمة الصحة العالمية: سكان غزة يموتون من الجوع

شدّد مدير عمليات الطوارئ، في منظمة الصحة العالمية، مايكل راين على أنّ سكان قطاع غزة يموتون من الجوع، بسبب القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية.



وقال راين، في مؤتمر صحافيّ: "هناك سكان يموتون من الجوع ويتم دفعهم إلى حافة الهاوية وهم ليسوا أطرافًا في هذا النزاع."



وأضاف: "يجب حمايتهم كما يجب حماية مرافقهم الصحية."



ورأى أنّ الشعب الفلسطينيّ، في غزة، في قلب كارثة هائلة.



وأشار إلى أنّ الوضع قد يزداد سوءًا.



ونوّه راين إلى أن الوصول إلى التغذية السليمة أصبح قضية رئيسية في قطاع غزة، خصوصًا مع الانخفاض الحاد في عدد السعرات الحرارية ونوعية الأغذية التي يتناولها سكان غزة.



وذكّر بأنه ليس من المفترض أن يعيش السكان إلى أجل غير مسمى على المساعدات الغذائية، موضحًا "من المفترض أن تكون هذه المساعدات عبارة عن مساعدات غذائية طارئة لدعم السكان".