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ولي العهد السعوديّ يجتمع بوزير الخارجية والتنمية البريطانيّ

أخبار دولية
2024-01-31 | 13:17
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ولي العهد السعوديّ يجتمع بوزير الخارجية والتنمية البريطانيّ
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ولي العهد السعوديّ يجتمع بوزير الخارجية والتنمية البريطانيّ

اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعوديّ رئيس مجلس الوزراء في الرياض مع وزير الخارجية والتنمية البريطانيّ اللورد ديفيد كاميرون.

وجرى استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار.

وحضر اللقاء الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان.

وحضر من الجانب البريطانيّ السفير لدى المملكة نيل كرومبتون ووزير شؤون الشرق الأوسط اللورد طارق أحمد وعدد من المسؤولين.

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