الخارجية الأميركية: واشنطن أثارت مع إسرائيل مسألة إنشاء منطقة عازلة في غزة

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحفيين أن الولايات المتحدة أثارت مع إسرائيل مسألة إنشاء منطقة عازلة في غزة، مؤكدا أن واشنطن تعارض أي تقليص لمساحة أراضي غزة.



وعند سؤاله عن المداهمة على مستشفى في جنين وتدمير جامعة في غزة، ذكر ميلر أنه ليست لديه تحديثات حول تقييم المداهمة، لكن الولايات المتحدة أثارت مسألة هدم مواقع وردت إسرائيل بأن عمليات الهدم نُفذت ذلك فقط في مواقع تستخدم لإطلاق أنشطة أو التدبير والتخطيط لها.