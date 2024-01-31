لقاء بين سوليفان وديرمر

التقى مستشار الأمن القوميّ، في البيت الأبيض، جيك سوليفان بالمسؤول الإسرائيليّ الكبير رون ديرمر، في واشنطن، وفق ما أكّد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي.



وبحثا في تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والجهود المبذولة للإفراج عن الرهائن.



وتعمل الولايات المتحدة مع إسرائيل وقطر للتوصل إلى اتفاق في شأن الإفراج عن الرهائن، الذين ما زالوا محتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، منذ الهجوم، الذي شنته الحركة، انطلاقًا من غزة إلى جنوب إسرائيل، في السابع من تشرين الأول.