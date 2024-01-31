واشنطن تعلن أن "المقاومة الإسلامية في العراق" نفّذت الهجوم ضد القوات الأميركية في الأردن

أعلن البيت الأبيض اليوم، أن "المقاومة الإسلامية في العراق" تقف وراء هجوم بمسيّرة أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين في قاعدة عسكرية في الأردن.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن "دوائر الاستخبارات لدينا تميل إلى (فرضية) أن مجموعة" المقاومة الإسلامية في العراق التي تضم عددا من الفصائل الموالية لإيران "نفّذت" الهجوم.