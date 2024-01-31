القيادة المركزية الأميركية: تدمير صاروخ للحوثيين كان يشكل خطرا على الطائرات الأميركية

أعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان، أن القوات الأميركية استهدفت ودمرت صاروخ أرض-جو للحوثيين في اليمن كان معدا للإطلاق.



وأشارت الى أن "القوات الأميركية حددت الصاروخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنه يمثل تهديدا داهما على الطائرات الأميركية".