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البيت الأبيض: واشنطن لا تزال لديها مشكلات في بيع مقاتلات إف-35 لتركيا

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة لا تزال لديها مشكلات متعلقة ببيع طائرات إف-35 المقاتلة إلى تركيا بسبب نشرها أنظمة الدفاع الجوي روسية الصنع إس-400 يوم الجمعة.