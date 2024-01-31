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تركيا وأوكرانيا توقعان اتفاقا حول إعادة إعمار البنية التحتية الأوكرانية

أخبار دولية
2024-01-31 | 14:37
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تركيا وأوكرانيا توقعان اتفاقا حول إعادة إعمار البنية التحتية الأوكرانية
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تركيا وأوكرانيا توقعان اتفاقا حول إعادة إعمار البنية التحتية الأوكرانية

أعلنت تركيا وأوكرانيا اليوم، أنهما وقعتا اتفاقا سيسمح لشركات الإنشاءات التركية بالمشاركة في إعادة إعمار البنية التحتية الأوكرانية التي تضررت بشدة جراء الغزو الروسي.

وتتشارك تركيا حدودا بحرية مع أوكرانيا وروسيا في البحر الأسود وتربطها علاقات وطيدة بكلا البلدين. وتعمل تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي مع الأمم المتحدة للتوسط في اتفاق يسمح بالمرور الآمن لصادرات الحبوب من البحر الأسود. وتعارض تركيا الغزو الروسي وكذلك العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

وخلال اجتماع في إسطنبول، وقع وزير التجارة التركي عمر بولات ووزير النقل والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو مع وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف وثيقة تتضمن حدود "قوة عمل إعادة الإعمار التركية الأوكرانية".

وقال بولات إن ثلاثتهم بحثوا الدور "الذي ستضطلع به تركيا في إعادة الإعمار في أوكرانيا"، وأشار الى أن البلدين سيستخدمان قوة العمل في تحديد المشروعات في أوكرانيا وتقييم الأوضاع المالية. 

وتشكلت قوة العمل بموجب مذكرة تفاهم لإعادة إعمار أوكرانيا موقعة في 2022.

وقال بولات خلال مراسم توقيع الوثيقة: "سيوفر هذا أساسا قانونيا لجهود إعادة إعمار أوكرانيا. نحن مستعدون للتعاون مع دول أخرى أيضا".

وذكر كوبراكوف أن القطاعين الرئيسيين اللذين بحاجة إلى إعادة الإعمار هما الإسكان والنقل، بما في ذلك الطرق والجسور والسكك الحديدية والبنية التحتية لنقل المياه في أوكرانيا. ولفت الى أنه يعتقد أن الجهود ستعزز أيضا التجارة الثنائية. وقال: "استقطاب الاستثمارات الأجنبية في البنية التحتية له أهمية قصوى في بلدنا".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر بقطاع الإنشاءات التركي شارك في المحادثات، قوله إن المتعاقدين حريصون على المشاركة في جميع مجالات إعادة إعمار البنية التحتية.

أخبار دولية

تركيا

أوكرانيا

إعادة إعمار

البنية التحتية

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