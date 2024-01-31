القوات المسلحة اليمنية: نفذنا عملية عسكرية استهدفتْ سفينة تجارية أميركية

نفذتِ القواتُ البحريةُ، في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ، عمليةً عسكريةً نوعيةً، استهدفتْ سفينةً تجاريةً أميركيةً " KOI"، وفق ما أعلنت القواتِ المسلحةِ اليمنية.



وأكّدت، في بيان، أنّ السفينة كانتْ متجهةً إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ وذلك بعدةِ صواريخَ بحريةٍ مناسبة أصابتها بشكلٍ مباشر.



وقالت: "تأتي هذه العملية بعدَ ساعاتٍ فقطْ، من استهدافِ القواتِ البحريةِ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ للمدمرةِ الأميركيةِ (يو إس إس غريفلي) بعدةِ صواريخَ بحريةٍ، في البحرِ الأحمر، وكانتِ الإصابةُ مباشرةً ودقيقةً."



وشدّدت على أنّ القواتِ المسلحة اليمنية مستمرةٌ في تقديمِ الدعمِ والإسنادِ للشعبِ الفلسطينيّ، في قطاعِ غزةَ، وذلك بمنعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ حتى وقفِ العدوانِ وإدخال الغذاء والدواء للشعبِ الفلسطينيِّ، في قطاعِ غزة.



كما شدّدت على أنَّ القواتِ المسلحة اليمنية ستواجهُ التصعيدَ الأميركيّ البريطانيّ بالتصعيدِ ولن تترددَ في تنفيذِ عملياتٍ عسكريةٍ واسعةٍ ونوعيةٍ "ردًا على أيِّ حماقةٍ بريطانيةٍ أميركيةٍ ضدَّ اليمنِ العزيز".