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أرمينيا تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية
أخبار دولية
2024-01-31 | 16:09
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أرمينيا تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية
انضمت أرمينيا رسميًا، إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما أفاد مسؤولون، في خطوة نددت بها حليفتها التقليدية موسكو على اعتبارها غير وديّة.
وأصدرت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرًا مذكرة توقيف في حق الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين على خلفية الحرب، في أوكرانيا والترحيل غير القانونيّ للأطفال إلى روسيا.
وباتت يريفان ملزمة توقيف الرئيس الروسيّ، حال دخوله أراضيها.
وقال الممثل الرسميّ لأرمينيا في القضايا القانونية الدولية يغيشي كيراكوسيان لفرانس برس إنّ نظام روما الأساسيّ للمحكمة الجنائية الدولية دخل رسميًا حيّز التنفيذ بالنسبة لأرمينيا في الأول من شباط."
واعتبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تشرين الأول أنّ أرمينيا اتخذت قرارًا خاطئًا في المصادقة على نظام روما الأساسيّ للمحكمة.
ووصفت الخارجية الروسية بأنها خطوة غير وديّة.
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