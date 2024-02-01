الرئيس الكولومبيّ: للتوسط في الإفراج عن الرهائن في غزة

اقترح الرئيس الكولومبيّ غوستافو بيترو التوسط في الإفراج عن الرهائن المحتجزين، في غزة، من خلال "لجنة سلام”.

وأتى ذلك، استجابة لطلب من رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو.

واعتبر الزعيم الكولومبيّ، في رسالة أنّه من الأولويات التحرك بسرعة، نحو وقف الأعمال العدائية وبدء محادثات للإفراج عن الرهائن جميعهم.

واقترح الرئيس الكولومبيّ، ردًا على رسالة خاصة تلقاها من نتانياهو المضي قدمًا من خلال إنشاء لجنة سلام تتألف من دول مختلفة لتأمين عمليات الإفراج وتحقيق الهدف الأوسع المتمثل في إنهاء العنف بين إسرائيل وفلسطين.